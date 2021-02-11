Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu kovuldu mu?

Dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu, işine son verildiği iddialarıyla gündeme geldi. Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? soruları merak ediliyor.

2019 yılında Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile tartışmasıyla gündeme gelen spor spikeri Hande Sarıoğlu, kanalla yollarını ayırmasıyla gündemde.

Sosyal medya hesabından evde dans ederken çektiği görüntüleri yayınlayan spikerin bu nedenle işine son verildiği iddiaları ortalığı karıştırdı.

Deneyimli spiker Hande Sarıoğlu hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Hande Sarıoğlu'nın biyorafisi..

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Hande Sarıoğlu, 2021 yılı itibarıyla 33 yaşındadır ve bekardır.

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX’ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk'te çalışmaya başladı.

Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.