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    Hande Sarıoğlu, yeni kanalındaki işine göbek atarak başladı

    Hande Sarıoğlu, yeni kanalındaki işine göbek atarak başladı

    Dans ettiği videoyu paylaşması nedeniyle Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu, yeni programında mezdeke yaparak ekranlara geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 11:34
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    Verdiği pozları sık sık takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki Habertürk eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda paylaşımını yaptığı ve gündemde uzunca konuşulan dans videosu yüzünden işini kaybetti.

    Özel hayatını yaşamaktan ve paylaşmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen güzel spiker, yeni kanalında işe başladı.

    HEP BÖYLE GİRİŞ YAPMAK İSTEMİŞİMDİR

    Sarıoğlu, yeni kanalındaki programında bir kez daha oryantal şov yaptı.

    Hande Sarıoğlu, dansıyla ilgili programda "Arkadaşlar, böyle bir giriş yapmak gerçekten hayallerimden biriydi, her gece bunu hayal ediyordum" şeklinde açıklama yaptı.

    Hande Sarıoğlu, yeni kanalındaki işine göbek atarak başladı VİDEO

    Hande Sarıoğlu, yeni kanalındaki işine göbek atarak başladı #1

    Hande Sarıoğlu, yeni kanalındaki işine göbek atarak başladı #2

    Hande Sarıoğlu, yeni kanalındaki işine göbek atarak başladı #3

    Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine son verdi HABERİ TIKLA

    Hande Sarıoğlu, yeni kanalındaki işine göbek atarak başladı #4

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