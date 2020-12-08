Hande Sümertaş kimdir? Ahmet Çakar ve Hande Sümertaş olayı nedir?

Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş'ı üstü kapalı tehdit etmesi üzerine sosyal medyanın merak ettiği isimlerden biri oldu. Peki, Ahmet Çakar Hande Sümertaş olayı nedir? Hande Sümertaş kimdir?

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a canlı yayında kullandığı tehdit sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Geçtiğimiz günlerde Denizlispor kulübünün yayıncısı Lig TV olan dönemden paylaştığı bir Süper Lig görüntüsünü beIN SPORTS logosu ile paylaşması üzerine Hande Sümertaş'a gelen tepkiler gündeme gelmişti.

beIN SPORTS Medya Hakları Editörü olan Sümertaş'a karşı istifa çağrısında bulunan Fenrbahçeli taraftarlar #GideceksinHandeSümertaş etiketiyle Twitter'da paylaşımlarda bulunmaya devam ediyorlar.

AHMET ÇAKAR, HANDE SÜMERTAŞ'A NE DEDİ?

Olay hala tazeliğini korurken, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol yorumcularından Ahmet Çakar, beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'ı tehdit etti.

Ahmet Çakar "Tosun kızım benim, güzel kızım benim" diyerek başladığı sözlerine "Etine dolgun bir kadınsın, 40'lı yaşlarındasın. Yıllar önce, çok enteresan bir Paris gecesinde benim bildiğim senin yaşadıklarını söylediğimde bana kızdın." dedi.

Çakar "BeinSports'ta saçının başının oynadığını görürsem beni üzersin, ben de seni üzerim" diyerek Sümertaş'ı üstü kapalı tehdit etti.

Ahmet Çakar'ın bu sözleri, sosyal medyada büyük tepki aldı.

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

Hande Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı.

Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.