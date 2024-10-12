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Haber Merkezi

Gebze'de köpeklerin öldürülmesinin ardından Seren Serengil ve Hande Yener, eylem düzenledi.

Düzenlenen eylemde konuşan Hande Yener, birbirinden ilginç sözler söyledi.

Hayvanlara çok değer verdiğini her fırsatta belirten Yener, "Onlar gibi hissetmek isterdim." dedi.

Hande Yener'in devam eden açıklaması ise şu şekilde:

"HAYVAN KELİMESİ BENİM İÇİN BİR İLTİFAT"

İnsan olmaktan utanıyorum. Hayvan kelimesi benim için bir iltifattır. Hayvan kadar duygulu olabilmek isterdim, hayvan gibi hissedebilmek isterdim.

"HAYVANLAR İÇİN KONUŞUYORUM, BANA TEŞEKKÜR EDİYORLAR"