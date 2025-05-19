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Haber Merkezi

Türkiye, dünyaya her anlamda örnek oluyor.

Son zamanlarda hem arabuluculuk yönünden hem de 'terörsüz Türkiye' adımlarındaki başarılarıyla Türkiye, dünya gündeminden düşmüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde atılan bu adımlar, muhalif olan olmayan birçok kesim tarafından takdir edilirken, bazı isimler ise tuhaf protestolara imza atıyor.

Bunlardan biri de Hande Yener...

"BU DEVRİ ÇOK GÜZEL DEVİRECEĞİZ"

Son zamanlarda şarkılarıyla değil yaptığı açıklamalarla gündem olan Hande Yener, son sahnesinde yine dikkati çeken bazı açıklamalara imza attı.

Dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Hande Yener, "Bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz" dedi.

Söylediği bu sözlerle kalmayan Yener, devam eden açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"ZAMAN HEP KÖTÜYDÜ"

Zaman her zaman kötüydü aslında. Geçmişe baktığımda da neler neler olmuştu. O yüzden ben eminim bizim bu sevgimiz, gücümüz, enerjimiz, bu isteğimizle biz bu deviri çok güzel devireceğiz. Gençlerimizdeki coşku, memleket sevdası, dürüstlük, içtenlik, gerçeklik… Bunu görmemem mümkün mü? Hissetmemek mümkün mü?

"ÖNÜNÜZDE EĞİLİYORUM"