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Konserlerine hız kesmeden devam eden Hande Yener, son olarak İstanbul'da sahneye çıktı.

Harbiye Açıkhava konserinde şarkılarına ara verdiği bir sırada konuşan Hande Yener, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye değindi.

Son zamanlarda meydana gelen kadın cinayetleri hakkında konuşan Yener, konuyu yıllar önce yaptığı görüşmeye getirdi ve detayları paylaştı.

Yener, açıklamasında, görüşmeye Demet Akalın'la gittiklerini ve kendilerine "yalaka" denildiğini söyledi.

Hande Yener'in sözlerinin devamı ise şu şekilde:

"YALAKA DEDİLER, HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Ben yıllar önce gittim Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete. Gittim diye bana yalaka denildi. Denilsin hiç önemi değil. Lütfen dedim köpeklere çok büyük şiddet oluyor.