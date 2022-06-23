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    Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

    Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, 20 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.
    • 23.06.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:23
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    Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı

    FETÖ'nün kumpas davalarında sanık olduğu dönemde Türkiye'nin en tanınan emniyet mensuplarından biri haline gelen Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, geçtiğimiz günlerde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

    Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kapsamında serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.

    Rütbeleri söküldü

    Edinilen bilgiye göre, Hakkında 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda soruşturma yürütülen Avcı'nın, rütbelerinin geri alınmasına karar verildi.

    Kararın Hanefi Avcı’ya tebliğ edilmesi ile emekli polis kimliği ve silahı da geri alınacak.

    Hanefi Avcı nın rütbeleri geri alındı #1


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