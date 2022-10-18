Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu ne kadar?

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emekli emekli promosyon oranını merak ediyor. Bankalar emeklilere 8 bin TL'ye kadar promosyon avantajı sunuyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon tutarları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Promosyon tutarları alınan maaş aralığına ve bankaların kampanyalarına göre değişiklik göstermekte. Peki emekli promosyonu ne kadar?

Emekli promosyonu ne kadar?

ING Bank:

1.500 TL’ye kadar maaş alan vatandaşlara (1.500 TL haricinde) 4.650 TL, 1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 5.800TL, 2.500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanya 1 Ekim 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alanlar için geçerlidir.

TEB

0-1499 TL maaşı olanlara: 5500 TL 1500-2.499 TL maaşı olanlara 6750 TL 2500 TL ve üzeri maaşı olanlara: 8000 TL ödemesi yapılmakta.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşı 1500 TL’ye kadar olan vatandaşlara 4.000 TL, 1.500 – 2.500 TL arasında olanlara 5.000 TL ve 2.500 TL ve üstünde olanlara 6.000 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılmakta.

Vakıfbank:

Maaşı 1.500.-TL (1.500.-TL hariç) kadar olan vatandaşlara 3 yıl için toplam 500.- TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olan vatandaşlara 3 yıl için toplam 625.- TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 sene için toplamda 750.- TL 3 (üç) senelik süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir.

Halkbank:

1.500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.