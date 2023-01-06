Konut kredisine dair detaylar belli olunca, "Hangi bankalar konut kredisi veriyor?" sorusu da gündemdeki yerini almış oldu. Peki, Hangi bankalar konut kredisi veriyor?

Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için devlet, her gün farklı konut kampanyaları açıklıyor.

Bu kampanyalar sayesinde ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşların da önü açılmış oluyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kampanyanın detayları 16 Ocak 2023 tarihinde iyice netleşecek.

Ancak hangi bankaların kredi vereceği de merak edilen konular arasında...

Peki, Hangi bankalar konut kredisi veriyor?

Hangi bankalar konut kredisi veriyor?

Ev sahibi olmak için bekleyen milyonlarca vatandaş 0.69'dan başlayan kredi fırsatıyla konut alabilecek.

Şu an için kredi veren bankalar VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası olarak açıklandı.

Bakan Nebati, "Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde en çok 2 milyon liradır.

Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.

Yeni Evim Programı'ndan yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor." dedi.