Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı! Son 3 gün Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak için 100 bin imzaya ihtiyacı olan 11 ismin son imza durumu yayınlandı.

Haber Merkezi

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza sürecini 22 Mart Çarşamba günü başlattı.

Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten, 22-27 Mart arasında gerekli imza sayısına ulaşmaları halinde aday olabilecek.

Muharrem İnce 50 bini geçti

Adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, şu ana kadar 53 bin 761 imza topladı.

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan ise 49 bin 553 imzaya ulaştı.

Diğer adayların imza sayısı;

Sinan Oğan: 27 bin 482

Doğu Perinçek: 12 bin 384

Yakup Türkal: Bin 685

Erkan Trükten: 796

Tevfik Ahmet Özal: 603

İrfan Uzun: 349

Halil Murat Ünver: 222

Hilmi Özden: 158

Davut Turan: 71

Cumhurbaşkanı adaylık ücreti ne kadar?

2023 yılında Cumhurbaşkanlığı başvuru ücreti 555 bin 980 TL olarak belirlendi.

Eğer adaylar parayı yatırdıktan sonra 100 bin imza rakamına ulaşırlarsa yatırdıkları ücret geri iade ediliyor.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için şartlar nelerdir?