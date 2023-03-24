Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı! Son 3 gün

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için 100 bin imza sürecini 22 Mart Çarşamba günü başlattı.
Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten, 22-27 Mart arasında gerekli imza sayısına ulaşmaları halinde aday olabilecek.
Muharrem İnce 50 bini geçti
Adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, şu ana kadar 53 bin 761 imza topladı.
Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan ise 49 bin 553 imzaya ulaştı.
Diğer adayların imza sayısı;
Sinan Oğan: 27 bin 482
Doğu Perinçek: 12 bin 384
Yakup Türkal: Bin 685
Erkan Trükten: 796
Tevfik Ahmet Özal: 603
İrfan Uzun: 349
Halil Murat Ünver: 222
Hilmi Özden: 158
Davut Turan: 71
Cumhurbaşkanı adaylık ücreti ne kadar?
2023 yılında Cumhurbaşkanlığı başvuru ücreti 555 bin 980 TL olarak belirlendi.
Eğer adaylar parayı yatırdıktan sonra 100 bin imza rakamına ulaşırlarsa yatırdıkları ücret geri iade ediliyor.
Cumhurbaşkanı adayı olmak için şartlar nelerdir?
- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
- Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
- Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
- Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
- Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
- İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
- Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.