Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez?

Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez?

Kurban Bayramı'nda hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir ve kurbanlık hayvanlarda bulunması gereken şartlar nelerdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.İşte detaylar.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı...

Kurban ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar, hayvan seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini merak ediyor.

Hangi hayvanlar kurban olarak kesilir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir?

Hangi hayvanlardan kurbanlık olmaz?

İşte detaylar..

Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş hayvan türleri şunlardır: Koyun, keçi, sığır, manda ve deve.

Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir.

Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur.

Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür. Yaban hayvanlarının hiçbir çeşidi kurban olmaz.

Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle, en’âm cinsinden olmayan eti yenir hayvanlardan kuş çeşitlerinin veya diğerlerinin kurban edilmesi sahih değildir.

DİYANETE GÖRE KURBAN EDİLECEK HAYVAN NİTELİKLERİ

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder.

Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir.(Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76).

Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).