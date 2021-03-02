Hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli? Türkiye'de risk gruplarına göre illerin listesi..

Hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli? Türkiye'de risk gruplarına göre illerin listesi..

Kısıtlama kararları, illerin risk haritasına bakılarak esneme veya kapanma şeklinde devam edecek. Türkiye'nin risk haritasında 4 grup bulunuyor. Peki hangi iller düşük, orta ve yüksek riskli?

Türkiye'nin merakla beklediği ikinci normalleşme adımları bugün itibariyle başladı.

Her şehir için farklı alınacak olan kararlar için 4 kategori oluşturuldu. Paylaşılan harita ile düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Vatandaşlar, 81 ile dair düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerin nereler olduğunu araştırıyor. Yaşadıkları illerin risk durumunu takip edenler, hangi iller düşük riskli, hangi iller yüksek riskli? sorularını merak ediyor.

İşte Türkiye'nin risk haritası..

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca’nın “Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz” notuyla yaptığı paylaşımda şunlara yer verildi:

“İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz.”

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.