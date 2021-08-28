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Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca 'Bu 10 şehirden birindeyseniz!' diye uyardı

Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca 'Bu 10 şehirden birindeyseniz!' diye uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan illeri açıkladı. Peki, 14-20 Ağustos haftası vaka sayısı en çok artan iller hangileri? İşte detaylar