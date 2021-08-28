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    Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca 'Bu 10 şehirden birindeyseniz!' diye uyardı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan illeri açıkladı. Peki, 14-20 Ağustos haftası vaka sayısı en çok artan iller hangileri? İşte detaylar
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 11:23
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    Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca 'Bu 10 şehirden birindeyseniz!' diye uyardı

    Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.

    Yasakların kaldırılmasıyla birlikte 20 bin bandında seyreden vaka sayısı yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.

    Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 14-20 Ağustos haftası koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

    Kademeli normalleşme süreci hızla devam ederken, hangi illerin vaka sayısında artış yaşandığı merak edildi. Peki 14-20 Ağustos haftasında vaka sayısı artan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

    14-20 AĞUSTOS HAFTASI VAKA SAYISI ARTAN İLLER

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasından vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

    ''BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ! Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli.''

    Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca Bu 10 şehirden birindeyseniz! diye uyardı #1

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