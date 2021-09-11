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- Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca'dan o illerde yaşayanlara uyarı
Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca'dan o illerde yaşayanlara uyarı
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 12:22
Koronavirüsle mücadelesini hız kesmeden sürdüren Türkiye'de aşılama çalışmaları da süratle devam ediyor.
Yasakların kaldırılmasıyla birlikte 20 bin bandında seyreden vaka sayısı yeni önlemleri beraberinde getirecek mi merak ediliyor.
Bu kapsamda illerin vaka ve bulaş oranları baz alınarak atılan normalleşme adımlarında önümüzdeki günlere referans olacak harita güncellendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 28 Ağustos-3 Eylül haftası koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında artış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklama sonrası hangi illerin vaka sayısında artış yaşandığı merak edildi. Peki 28 Ağustos-3 Eylül haftasında vaka sayısı artan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..
28 AĞUSTOS-3 EYLÜL HAFTASI VAKA SAYISI ARTAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasından vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:
''28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.''