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Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca'dan o illerde yaşayanlara uyarı

Hangi illerde vaka sayısı arttı? Bakan Koca'dan o illerde yaşayanlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan illeri açıkladı. Peki 28 Ağustos-3 Eylül haftası vaka sayısı en çok artan iller hangileri?