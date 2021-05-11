Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 1-7 Mayıs haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki, 1-7 Mayıs haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 1-7 Mayıs haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Adım adım tam kapanma uygulanmasının sonuna yaklaşırken hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Paylaşılan tabloda, tam kapanma uygulamasının olumlu etkisi, gözler önüne serildi.

Peki, 1-7 Mayıs haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.''



TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT

Son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı bin 734 oldu.

Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 604 bin 004'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 044 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.