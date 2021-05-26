Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 15-21 Mayıs haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki, 15-21 Mayıs haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden 15-21 Mayıs haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Tam kapanmadan sonra kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Peki, 15-21 Mayıs haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

15-21 HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız.''

TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT

Son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621, ağır hasta sayısı 1667 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.