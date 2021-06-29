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    Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 19-25 Haziran haftası vaka yoğunluğu..

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki 19-25 Haziran haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri?
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:04
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    Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 19-25 Haziran haftası vaka yoğunluğu..

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Haziran haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

    Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının sonuna gelinirken hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

    Peki 19-25 Haziran haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

    12-25 HAZİRAN HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat olduğunu bildirdi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

    ''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım.''

    Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 19-25 Haziran haftası vaka yoğunluğu.. #1

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