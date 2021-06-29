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Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 19-25 Haziran haftası vaka yoğunluğu..

Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 19-25 Haziran haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki 19-25 Haziran haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri?