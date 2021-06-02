Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 22-28 Mayıs haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki, 22-28 Mayıs haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 22-28 Mayıs haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk etabının tamamlanarak Haziran ayının tamamını kapsayan ikinci etabına geçilmesiyle birlikte hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Peki, 22-28 Mayıs haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

22-28 HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin.''

TÜRKİYE'DE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 602 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1241 oldu, 9 bin 457 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 124 bin 81'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 362 bin 791'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 256 bin 516, vefat sayısı 47 bin 656 oldu.