Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 24-30 Temmuz haftası vaka yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki 24-30 Temmuz haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri? İşte detaylar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 24-30 Temmuz haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Yasakların kalırılmasıyla vaka sayılarında yaşanan artış sonrası hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Peki 24-30 Temmuz haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması...

24-30 TEMMUZ HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis. Daha çok aşı olan kişi daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun.''