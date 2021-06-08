Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 29 Mayıs-4 Haziran haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki, 29 Mayıs-4 Haziran haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 29 Mayıs-4 Haziran haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Kademeli normalleşme sürecinin ilk etabının tamamlanarak Haziran ayının tamamını kapsayan ikinci etabına geçilmesiyle birlikte hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Peki 29 Mayıs-4 Haziran haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

29 MAYIS-4 HAZİRAN HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin.''