Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 3-9 Temmuz haftası vaka yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki 3-9 Temmuz haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 3-9 Temmuz haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı devam ederken, hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Peki 3-9 Temmuz haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

3-9 TEMMUZ HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.''