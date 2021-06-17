Hangi illerde vaka sayısı azaldı? 5-11 Haziran haftası vaka yoğunluğu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran haftası 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok azalan illeri açıkladı. Peki, 5-11 Haziran haftası vaka sayısı en çok azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 5-11 Haziran haftasında koronavirüs salgınında 100 bin nüfusta görülen vaka sayısında azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

Haziran ayının tamamını kapsayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabının sonuna gelinirken hangi illerin vaka sayısında azalış yaşandığı merak edildi.

Peki 5-11 Haziran haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

5-11HAZİRAN HAFTASI VAKA SAYISI AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek.''