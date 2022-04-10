Hangi kara yolunda çalışma var? 10 Nisan Pazar kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 10 Nisan Pazar kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Pazar günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uzunköprü-Keşan yolunun 41-43. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Milas-Söke yolunun 0-46. kilometrelerinde Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle bugün 08.00 itibarıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Simav-Uşak yolunun 27. kilometresindeki alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı.

Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara-Erzincan yolunun 4-7. kilometrelerinde yapılan aydınlatma direklerinin bakım çalışmaları sebebiyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.