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- Hangi kara yolunda çalışma var? 22 Ekim 2021 Cuma kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 22 Ekim 2021 Cuma kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 22.10.2021 - 08:53
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
- Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 5-7. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
- Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- İyidere-Rize-Pazar yolunun 5-54. kilometrelerindeki Sarayköy-1, Sarayköy-2, Çayeli, Pazar-1, Pazar-2, İkiztepe ve Pazar tünellerinde yapılacak kamera sistemleri bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
- Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerindeki Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde yapılacak kamera sistemleri bakım çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
- Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-55. kilometrelerindeki Yoroz ve Trabzon tünellerinde yapılan kamera sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
- Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Akşehir-Yunak yolunun 43-50 ve İspir-İkizdere yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Burdur-Antalya il sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.