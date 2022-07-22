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    Hangi kara yolunda çalışma var? 22 Temmuz Cuma kara yollarında son durum

    Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
    • 22.07.2022 - 13:22
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    Hangi kara yolunda çalışma var? 22 Temmuz Cuma kara yollarında son durum

    Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

    Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

    Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

    İşte kara yollarında son durum...

    Hangi kara yolunda çalışma var?

    Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

    AA'nın haberine göre; ​​​​​​​Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeler güzergahındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

    TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

    İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım-onarım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

    Akhisar-Manisa yolunun 0-13. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

    Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 31-33. ve 35-40. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğundan bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

    Bursa-İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

    Durağan-Vezirköprü yolunun 17. kilometresinde yarma şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

    İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

    Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü devam ediyor.

    Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

    Hangi kara yolunda çalışma var? 22 Temmuz Cuma kara yollarında son durum #1


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