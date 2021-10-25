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- Hangi kara yolunda çalışma var? 25 Ekim 2021 Pazartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 25 Ekim 2021 Pazartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 25.10.2021 - 12:27
- Güncelleme : 25.10.2021 - 12:28
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
25 EKİM HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- Anadolu Otoyolu'nun Akıncı-Ankara kavşakları, Ankara Çevre Otoyolu bağlantı yolunun 4-6. kilometrelerinde kavşak kolları bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir kuzey kavşakları 1-4. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle çalışma programına göre önce İstanbul sonra İzmir istikametlerinde bant aktarma yapılarak ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-9. kilometrelerinde kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
- Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
- Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleşiyor.
- Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
- Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerinde (Kapıkaya Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
- Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu1 ve Tirebolu2 tünellerinde kamera sistemleri bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.