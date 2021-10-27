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- Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Ekim 2021 Çarşamba kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Ekim 2021 Çarşamba kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 27.10.2021 - 11:56
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
27 EKİM HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
- Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
- Çanakkale-Çan yolunun 8-11. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Çan yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Tirebolu, Görele, Eynesil tünellerinde yapılacak kamera sistemleri bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
- Tuzluca-Iğdır yolunun 68-74, Refahiye-İliç yolunun 66-68, Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
- Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Tokat-Sivas yolunun 21-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Tokat-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sürdürülüyor.
KARA YOLLARI YOL ÇALIŞMASI SORGULA