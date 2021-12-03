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- Hangi kara yolunda çalışma var? 3 Aralık 2021 Cuma kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 3 Aralık 2021 Cuma kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Cuma günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 09:46
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
3 ARALIK HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
- Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
- Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
- Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresinde Kopmuş Tüneli mevkisindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30, Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28, Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.