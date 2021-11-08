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- Hangi kara yolunda çalışma var? 8 Kasım 2021 Pazartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 8 Kasım 2021 Pazartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 12:01
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
8 KASIM HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor.
- Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
- Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
- Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
- Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerindeki (Divani mevkisi) bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.
- Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolu 24-30. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
- Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Akşehir-Yunak yolunun 43-50, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.