Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim ? e-Okul tercih sayfası 2022

Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim ? e-Okul tercih sayfası 2022

2022 LGS tercih sonuçları açıklandı.Öğrenciler hangi liseye gittiklerini öğrenmek için sabırsızlanıyor.İşte tercih sonuçlarının açıklanacağı yerler..

Öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları 25 Temmuz itibariyle açıklandı.Sınavda ter döken öğrenciler tercihlerini yaptıktan sonra gidecekleri liseyi merakla bekliyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih sonuçlarını duyurduktan sonra tercih yapanlar hangi liseye gittiklerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi sayesinde sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi olmak üzere bir çok detaya ulaşılabiliyor.

Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?

LGS tercih sonucuna göre hangi liseye gittiğini öğrenmek isteyenler "https://www.meb.gov.tr" adresinden veya "e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası" yardımıyla kazandıkları liseyi öğrenebilecekler..