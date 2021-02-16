Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri?

Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri?

Yaklaşık bir yıldır milyonlarca vatandaşın kafasını kurcalayan ‘Hangi maskeler güvensiz?’ sorusu, sık sık gündeme geliyordu. Bakanlık, güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modellerini açıkladı.

Koronavirüs'ten korunmak için onlarca marka ve model maske kullanan ve maskeye aşırı para harcayan vatandaşlar, 'Hangi maskeler güvensiz ve kalitesiz?' sorusunun cevabını merak ediyordu. Konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri tespit edildi.

Bakanlık, salgını fırsat bilen kişilerin internet üzerinden satmaya çalıştığı maske marka ve modellerini açıklayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Peki, Hangi maskeler güvensiz? Bakanlığın açıkladığı güvensiz ve sahte maskeler hangileri? İşte, güvensiz ve kalitesiz maske marka ve modelleri..

HANGİ MASKELER GÜVENSİZ VE KALİTESİZ?



Güvensiz olduğu tespit edilen ve Bakanlığın piyasadan toplatılması yönünde karar aldığı maskelerin marka ve modelleri şu şekildedir: