Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni verildi? Kısıtlamalardan muaf olan öğrenciler hangileri?

Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni verildi? Kısıtlamalardan muaf olan öğrenciler hangileri?

İçişleri Bakanlığı, yüz yüze eğitimin olacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak sınıfları açıkladı. Peki Hangi öğrencilere sokağa çıkma izni verilecek?

15 Şubat’tan itibaren köy okulları ve anaokullarının, 1 Mart’tan itibaren özel eğitim okullarının, özel eğitim sınıflarının, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor.

Öğrenciler derslerine ve kurslarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için eğitim günleri ve saatleri arasında özel izinli olarak sayılacaklar.

Peki hangi sınıflar kısıtlamadan muaf tutulacak? Sokağa çıkma izni olan öğrenciler hangileri? İşte İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgenin detaylar..

HANGİ ÖĞRENCİLERE SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VERİLDİ?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, "Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak."

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.