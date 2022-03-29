Hangi ürünlerde KDV indi? Bebek bezi, tuvalet kağıdı, ped...

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi yapılacağını açıkladı. Peki hangi ürünlerde KDV inecek? İşte ayrıntılar...

Türkiye'de "hayat pahalılığı" gündemi için çalışmalar sürüyor.

Kabine toplantısı sonrası kamuoyuna açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temizlik başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirildiğini duyurdu.

KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenleme Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Akabinde ise hangi ürünlerde indirim olacağo vatandaşın merak konusu oldu.

Temel ihtiyaç ürünleri kapsamında nelerde fiyat düşüşü olacak araştırılıyor.

İşte KDV oranı düşen ihtiyaç ürünleri...

HANGİ ÜRÜNLERDE KDV İNDİ?

Erdoğan açıklamasında "Şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık." dedi.

Temel ihtiyaç maddeleri genellikle gıda dışında kalan vatandaşların yaşamı için olmazsa olmaz ürünler olarak tanımlanabilir.

Temizlik ürünleri, deterjanlar, sabunlar, şampuanlar ve tuvalet kağıtları temel ihtiyaç maddeleri ürünlerine örnek gösterilebilir.

Öte yandan bebek bezi ve hijyenik ped gibi ürünlerde de KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.