Hangil illerde yasaklar kalktı? Kısıtlamaların esnetildiği iller..

Kabine toplantısının ardından normalleşme kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk haritasına göre esnetilen kısıtlamaları açıkladı. Peki hangi illerde yasaklar kalktı? İşte detaylar..

Türkiye genelinde uygulanacak olan esneme kararları Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından duyuruldu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak 4 ayrı risk grubuna ayrılacak ve salgınla ilgili ek tedbirler risk gruplarına göre belirlendi.

Açıklamaların ardından vatandaşlar, hangi illerde yasaklar kalktı? sorusuna yanıt arıyor.

İşte kısıtlamaların esnetildiği iller..

HANGİ İLLERDE YASAKLAR KALKTI?

Düşük Riskli İller: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Orta Riskli İller: Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Düşük ve orta riskli illerde alınan kararlar şöyle:

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kalktı.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruptakilerin sınırlı saatlerde sokağa çıkma uygulaması kaldırıldı.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürüyor.

Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tüm sınıflarda başlıyor.

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile 19 arasında faaliyet gösterebilecek.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler maksimum 100 kişinin katılımı ile yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyle yapılabilecek.

Yüksek riskli iller: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Yüksek ve çok yüksek iller için alınan kararlar ise şöyle: