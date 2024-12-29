Haniye suikastı açıklaması: Hamas, İsrail medyasının iddialarını yalanladı!

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İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail tarafından düzenlenen suikast saldırısı sonucu şehit edilen eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin "Kaldığı odaya koyulan bombayla öldürüldü" iddiaları sonrası Hamas'tan ilk açıklama geldi.

Hamas, suikast saldırısının neyle düzenlendiğinin de tespit edildiğini bildirdi.

'İSRAİL TARAFINDAN YAYILAN BİR DİZİ YALAN'

Açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da ikamet ettiği odaya önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürüldüğüne ilişkin haberlerin "İsrail tarafından yayılan bir dizi yalan" olduğu ifade edildi.

'SUİKAST GÜDÜMLÜ FÜZEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Hamas ile İran güvenlik birimlerinin yürüttüğü ortak soruşturma sonucunda, suikastın doğrudan Haniye'nin cep telefonu sinyalini hedef alan 7,5 kilogram ağırlığında güdümlü bir füzeyle gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalcilerin bugün söylediklerinin ve yayınladıklarının, dikkatleri, İran'ın resmi karargahlarından birini hedef alan bir füzeyle egemenliğini ihlal etmek gibi entegre bir suçtan başka yöne çekmek için umutsuz bir girişim olduğu" kaydedildi.

İSRAİL MEDYASININ İDDİALARI YALANLANDI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Heniyye'yi Tahran'da kaldığı odaya daha önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürdüğünü öne sürmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye, bir konukevinde 31 Temmuz'da düzenlenen suikast sonrası hayatını kaybetmişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikastı Tel Aviv'in yaptığını ilk kez doğrulamıştı.