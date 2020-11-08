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    Hankendi'den Erivan'a kaçan Ermenilerin araç kuyruğu

    Hankendi'den Erivan'a kaçan Ermenilerin araç kuyruğu

    Azerbaycan'ın haklı Dağlık Karabağ mücadelesi devam ederken, 27 yıl önce Hankendi'yi işgal eden Ermeniler, bugün kitleler halinde şehirden kaçtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 15:33
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    Azerbaycan, kendi öz toprağı olan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden temizlemeye devam ediyor.

    Azerbaycan ordusu son olarak, Ermenistan tarafından işgal edilen ve Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinde kontrolü sağladı.

    ERMENİLERİN ERİVAN'A KAÇIŞ KUYRUĞU

    Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da, Şuşa'nın Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından, Hankendi'de yaşayan Ermeniler şehirden kaçmaya başladı.

    Hankendi'den kitleler halinde Erivan'a ulaşmaya çalışan Ermenilerin, yola düştüğü bir video ise sosyal medyada gündem oldu.

    Kentten gelen görüntülerde yüzlerce insanın Hankendi'yi terk ettiği ve uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü.

    Hankendi'den Erivan'a kaçan Ermenilerin araç kuyruğu ViDEO

    Hankendi den Erivan a kaçan Ermenilerin araç kuyruğu #1

    Hankendi den Erivan a kaçan Ermenilerin araç kuyruğu #2

    Hankendi den Erivan a kaçan Ermenilerin araç kuyruğu #3

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