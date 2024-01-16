Hanri Benazus son yolculuğuna uğurlandı! Tunç Soyer cenazeye katıldı Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

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AA

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus 94 yaşında vefat etti.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Benazus için Altındağ Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Benazus’un kızları Fortune Hayim ile Keti Sigura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.

İlahilerle cenazesi defnedildi

Dua edilmesi ve ilahi okunmasının ardından Benazus'un cenazesi defnedildi.

"İzmir için çok büyük bir kayıp"

Hanri Benazus’un ailesine başsağlığı dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Atatürk aşığı bir insandı. İzmir için çok büyük bir kayıp. Çok üzgünüz. İsmini yaşatacağız" dedi.

Kızı Fortune Haim, yaptığı açıklamada Atatürk'ü çok seven babasının, kendilerini de Atatürk'ün fikirleri ve görüşleriyle büyüttüğünü anlattı.

"Doksanın üstünde Atatürk'le ilgili kitap yazdı"

Babasının Atatürk'le tanıştıktan sonra hayatı boyunca onun fotoğraflarını, onunla ilgili dokümanları topladığını kaydeden Haim şu ifadeleri kullandı:

Emekli olduktan sonra tamamen kendini bu işe verdi. Doksanın üstünde Atatürk'le ilgili kitap yazdı. Yalnızca bizim babamız olarak değil tüm Türkiye'nin bir Atatürkseveri olarak görüyoruz. Bizler de çok çok gururluyuz böyle bir şeyden dolayı.

Keti Sigura da babasının aynı zamanda bir İzmir sevdalısı olduğunu aktararak, onunla gurur duyduğunu ifade etti.

Hanri Benazus hayatı

Hanri Benazus 27 Mart 1930'da İzmir'de doğdu. Benazus, İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklar sebebiyle yükseköğrenimini tamamlayamadı.

1960’larda kurduğu firmayla Türkiye’de endüstriyel tavukçuluğu başlatan Benazus, 1985-1987’de Altay Spor Kulübü’nün başkanlığını yaptı.

7 yaşında Atatürk'le tanıştı

9 Ekim 1937'de 7 yaşındayken Aydın’ın Ortaklar beldesinde Atatürk’le tanıştı ve onun masasındaki leblebilerini aldı.

O günün ardından ömrünü Atatürk'ü ve onun hayalindeki Cumhuriyet'i anlatmaya adadı. 1947’den bu yana 10 bini çekildiği yer ve tarih belli olmak üzere toplam 20 bin adetlik Atatürk fotoğrafından oluşan büyük bir koleksiyona ulaştı.

Yeni Zelanda, Sidney, Canberra, Londra, Paris ve Berlin harp arşivlerinden edindiği 900 kare fotoğrafla Çanakkale Savaşı’nın görsel arşivini oluşturdu.

Atatürk koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı

Yunanistan, Fransa ve İngiliz arşivlerinden, birçok ülkedeki savaş muhabirlerinden ve bireysel olarak ABD’den topladığı Atatürk fotoğraflarının kopyalarını, pek çok kuruma verdi.

20 bin karelik koleksiyonunu 2021 yılı Aralık ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı.

Londra’da Avam Kamarası, Paris’te parlamentonun da aralarında bulunduğu binlerce kurum ve kuruluşta sergi açtı, konferanslar verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)