Euro
9.5201
-0.14%
Dolar
7.8045
-0.4%
Altın
467.66
0.07%
Borsa
1.405
0.7%
Bitcoin
154.171
1.72%
EXEN Coin
10.82
0.18%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman?

    Hanuka Bayramı, İbrani takvimine göre Kislev ayının 25’inde başlar ve sekiz gün sürer. Işıklar bayramı olarak da bilinen Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır, işte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 13:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman?

    Hanuka, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Yahudi bayramıdır. Ayrıca "Işık Bayramı" veya "Yeniden Adanma Bayramı" olarak da anılır.

    Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir. Bu bayramın tarihleri, Gregoryen takvimiyle her yıl değişiklik göstermektedir. Hanuka Bayramı 2020 yılında 10 - 18 Aralık tarihleri arasına denk gelmiştir.

    HANUKA BAYRAMI TARİHÇESİ

    Bu bayram, Suriye-Yunan Kralı Antiohus ve ordularının, Makabiler tarafından bozguna uğratılıp, II. Bet-Amikdaş’ın putperestlerden kurtarılmasını ve tekrar Tanrı’ya adanmasını simgeler.

    Bet-Amikdaş putlardan ve simgelerden temizlendikten sonra, Tapınak’taki Ebedi Işık’ı yakmak için sadece bir küçük kap kutsiyeti bozulmamış yağ bulundu. Bu yağ, Menora’yı yalnızca bir gün boyunca yakmaya yetecek miktardaydı.

    Mucize eseri, o küçük kap yağ, tam sekiz gün boyunca yanmaya devam etti ve Koen’ler o arada yeni kutsal yağ hazırlayabildiler.

    25 Kislev’den başlayarak, sekiz gece boyunca, her gece bir mum artırarak Hanuka mumları yakılır ve bu mucize tekrar yaşatılarak evler Işık’la doldurulur.

    Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman? #1

    HANUKA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

    Hanukiya adı verilen, Menora’ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır.

    Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder.
    Hanukiya’nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş ismi verilir ve bu kol her gün yanar.

    Hanukiya evde iki yere konulabilir. Birincisi ve tercih edileni, yoldan geçen herkesin bu mucizeye şahit olabilmeleri için pencere önüne koymaktır. Diğeri ise, kapıdan içeri girerken hemen girişin soluna yerleştirmektir. Böylece kişi, kapıdan girerken, sağında Mezuza, solunda Hanukiya mitzvalarıyla çevrili olacaktır.

    Hanukiya yanarken bir yerden bir yere taşınmaz. Söndükten sonra istenilen yere götürülebilir.

    Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman? #2

    HANUKA NE ZAMAN YAKILIR?

    Hanuka, Şabat öncesi harici, her gün yıldızlar çıktıktan sonra, akşam yatana kadar yakılabilir. Bir gece HanuKa’yı yakmayı unutan kişi, ertesi gün, akşama kadar yakabilir.

    Hanuka, en az yarım saat yanmalıdır. Mumlar veya yağ, buna göre ayarlanmalıdır. Yarım saat dolmadan önce Hanuka sönerse, yakma işlemi tekrarlanır.

    Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hanuka Bayramı ne zaman? #3

    CUMHURBAŞKANI'DAN HANUKA BAYRAMI MESAJI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Musevilik inancına sahip tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

    "Ülkemizi, hiçbir insanımızın inancından, kılık kıyafetinden veya  dünya görüşünden dolayı ötekileştirilmediği bir iklime kavuşturduk, bu iklimi  güçlendirmekte kararlıyız. Antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı  karşıtlığının veba gibi yayıldığı bir dönemde Türkiye, engin hoşgörü kültürü ve  farklılıkları zenginlik olarak gören geleneğiyle tüm dünyaya örnek olmaya devam  edecektir. Toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi vatandaşlarımız başta olmak  üzere tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, iyiliğin kötülüğe,  aydınlığın karanlığa galebe çaldığı bu anlamlı günde kendilerine esenlikler  diliyorum."

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir