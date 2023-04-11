Haramidere TEM bağlantı yolunda kaza: İki tır çarpıştı

İHA
İstanbul'da Haramidere Tem Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde kaza...
Saat 11.30 sıralarında yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen başka bir tıra çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı.
Yol uzun süre trafiğe kapandı
Sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahaleden ardından hastaneye kaldırırken, yol uzun süre trafiğe kapandı.