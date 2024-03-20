Harekat alanına sızmaya çalışan terörist Mehmet Kılıç yakalandı SMO, MİT tarafından verilen destekle terörist Mehmet Kılıç'ı sızma girişimindeyken tespit ederek yakaladı.

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Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele başarılı şekilde yürütülüyor.

Bu kapsamda Suriye'de hareketli anlar yaşandı.

Suriye Milli Ordusu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle bir operasyon düzenledi.

Sızma girişimi engellendi

PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç'ın Zeytin Dalı harekat alanına sızmaya çalıştığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, terörist Kılıç'ı canlı olarak yakaladı.

Yakalama kararı bulunuyor

Terörist Kılıç, örgütün 2019 yılında TSK'nın Şırnak/Uludere Karaçalı Karakolu'na yönelik gerçekleştirilen sızma faaliyetinde de yer almıştı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunuyordu.

Kılıç'ın yargılanmak üzere Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

Teröristin faaliyetleri

Mehmet Kılıç, bölücü terör örgütüne Mayıs 2015'te katıldı. Örgütün sözde eğitim kamplarında silah kullanmayı öğrenen terörist, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara alanlarında görev yaptı.

Kılıç, örgütün 2019 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Karaçalı Karakolu'na gerçekleştirdiği sızma girişiminde yer aldı, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.