Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
544.366
1.09%
BTXN Coin
38.20
-4.47%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Harkov'da Ukraynalıların Rus birliklerle çatışma anı

    Rus birliklerinin Harkov'a girmesinin ardından direnen Ukraynalı askerlerin çatışma anları, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Harkov'da Ukraynalıların Rus birliklerle çatışma anı

    4'üncü gününde devam eden Rusya ve Ukrayna savaşında Rus birlikler, ülkenin birçok kentine giriş yaptı.

    Yüz binlerce Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, ülkede kalan sivillerin cephede Ruslarla mücadelesi de devam ediyor.

    Rusların girdiği bölgelerde sığınaklara girme uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

    HARKOV'DA SICAK ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ

    Son olarak Harkov'a girdiği belirtilen Rus birliklerinin direnen Ukrayna askeriyle çatıştığı sıcak anlar da kameraya yansıdı.

    Harkov da Ukraynalıların Rus birliklerle çatışma anı #1

    KRİTİK DURUM, GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI

    Harkov Valisi Oleg Sinegubov’nun, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz." açıklamasıyla birlikte gelen çatışma görüntüleri, bölgedeki kritik durumu gözler önüne serdi.

    Çıkan çatışmalarda, Rus askeri araçlarının imha edildiği bildirildi.

    Harkov da Ukraynalıların Rus birliklerle çatışma anı #2

    RUS ORDUSU HARKOV'A GİRDİ: SIĞINAKLARDA KALIN
    Harkov Valisi Oleg Sinegubov’dan bir son dakika açıklaması geldi.
    Sinegubov, “Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz.” dedi.
    Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, bazı Rus askeri araçlarının imha edildiği belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Çinli Chery, üç yeni modelle yeniden Türkiye'ye geliyor
    Otomobil

    Çinli Chery, üç yeni modelle yeniden Türkiye'ye geliyor

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Çin okul açtı: Afrikalı liderleri yetiştirecek
    Dünya

    Çin okul açtı: Afrikalı liderleri yetiştirecek

    Görüş Bildir