Harkov'da Ukraynalıların Rus birliklerle çatışma anı

Rus birliklerinin Harkov'a girmesinin ardından direnen Ukraynalı askerlerin çatışma anları, kameraya yansıdı.

4'üncü gününde devam eden Rusya ve Ukrayna savaşında Rus birlikler, ülkenin birçok kentine giriş yaptı.

Yüz binlerce Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, ülkede kalan sivillerin cephede Ruslarla mücadelesi de devam ediyor.

Rusların girdiği bölgelerde sığınaklara girme uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

HARKOV'DA SICAK ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ

Son olarak Harkov'a girdiği belirtilen Rus birliklerinin direnen Ukrayna askeriyle çatıştığı sıcak anlar da kameraya yansıdı.

KRİTİK DURUM, GÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKTI

Harkov Valisi Oleg Sinegubov’nun, "Rus ordusu Harkov'a girdi. Vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını, sığınaklarda kalmalarını istiyoruz." açıklamasıyla birlikte gelen çatışma görüntüleri, bölgedeki kritik durumu gözler önüne serdi.

Çıkan çatışmalarda, Rus askeri araçlarının imha edildiği bildirildi.