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    Harkov'daki saldırılarda 5'i çocuk 133 sivil öldürüldü

    Yalnızca Harkov bölgesine düzenlenen saldırılarda 5'i çocuk olmak üzere 133 Ukraynalı, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:47
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    Harkov'daki saldırılarda 5'i çocuk 133 sivil öldürüldü

    Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği askeri harekatın üzerinden 12 gün geçti.

    Devam eden saldırılarda güvenlik güçleri Rus birliklere karşı mücadele ederken, siviller de ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

    Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rusya'nın düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlere yönelik açıklama yaptı.

    5'İ ÇOCUK 133 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

    Yalnızca Harkov bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklayan Büyükelçilik, öldürülen 133 sivilden 5'inin çocuk olduğunu söyledi.

    Harkov daki saldırılarda 5 i çocuk 133 sivil öldürüldü #1

    ELÇİLİK AÇIKLADI

    Büyükelçiliğin açıklamasında,  "Sadece Harkov bölgesinde meydana gelen bombalı saldırılar sonucunda 5'i çocuk, 133 sivil olmak üzere 209 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri yer aldı.

    Harkov daki saldırılarda 5 i çocuk 133 sivil öldürüldü #2

    Harkov daki saldırılarda 5 i çocuk 133 sivil öldürüldü #3

    Harkov daki saldırılarda 5 i çocuk 133 sivil öldürüldü #4

    Harkov daki saldırılarda 5 i çocuk 133 sivil öldürüldü #5


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