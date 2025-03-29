Harvard'dan skandal karar: Türk Prof. Kafadar Filistin yanlısı olduğu için görevden alındı

AA

Siyonist lobi can almakla kalmıyor, ABD'deki faaliyetleriyle de tepki çekiyor...

Son skandal hamle dünyaca ünlü üniversite Harvard'dan geldi.

İSTİFAYA ZORLANDI

Orta Doğu Çalışmaları Merkezi (CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ile yardımcısı Rosie Bsheer, merkezdeki görevlerinden Sosyal Bilimler Geçici Dekanı David Cutler tarafından istifaya zorlandı.

GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Harvard Crimson'ın haberine göre, Prof. Dr. Kafadar'ın 2024-2025 akademik yılı için izinli olduğu, yerine Salmaan Keshavjee'nin görevlendirildiği açıklandı.

Türk Çalışmaları bölümünde öğretim üyesi olan Kafadar ile Tarih Bölümünde öğretim üyesi olan Bsheer, bölümlerinde görev yapmaya devam edecekler.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Harvard Üniversitesi'nin bu tepki çeken kararına Türkiye'den tepki gecikmedi.

Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi yönetiminin Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'nde yapılan çalışmaları antisemitizm olarak adlandırmasının, bilimsel düşünceye açık bir saldırı olduğunu belirtti.

"ÜNİVERSİTELER SİYONİST SALDIRGANLIĞIN HEDEFİNDE"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini 'köleleştirme' çabasından başka bir şey değildir.

"ÜNİVERSİTELERİN SİYONİZME TESLİM OLMASI, MEDENİYETİN TÜM KAZANIMLARINI YOK EDECEKTİR"

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada 'akademik düşünceyi siyonistleştirmek' isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir.

TÜRK ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseli ile kişisel bilgilerini yayımladığını paylaşmıştı.

TRUMP İLE BİRLİKTE FİLİSTİN DESTEKÇİSİ ÖĞRENCİLERE BASKI ARTTI

ABD’de 7 Ekim 2023’ten bu yana üniversite öğrencileri Filistin’e destek gösterileri düzenlerken, polis bu eylemlere sert müdahalelerde bulundu.

Trump yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme süreci hız kazandı.

Trump yönetimi, İsrail’e koşulsuz destek vereceğini vurgularken, Filistin’e destek gösterilerini "antisemitik eylemler" olarak tanımlıyor.

Bu tutum, öğrenci protestolarına yönelik baskıyı artırırken, göçmen öğrencilerin ABD’den deport edilmesine yol açıyor.