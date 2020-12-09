Hasan Ali Toptaş kimdir, kaç yaşında? Hasan Ali Toptaş'ın mesleği nedir?

Edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden Hasan Ali Toptaş, taciz iddiaları doğrultusunda sosyal medyada gündem oldu. Taciz ettiği kadınlar tarafından ifşalanan Toptaş, özür mesajı yayınladı.

Sosyal medyaya taciz iddialarıyla düşen Hasan Ali Toptaş, en çok konuşulanlar arasına girdi.

Taciz iddialarının kısa sürede yayılması ve tepki çekmesinin ardından Toptaş özür mesajı yayınlarken, hayatı ve eserleri merak konusu oldu. Yazar Hasan Ali Toptaş kimdir, eserleri ve kitapları nelerdir..

HASAN ALİ TOPTAŞ TACİZ İDDİALARI

Hasan Ali Toptaş'ın özellikle genç kadınlara yönelik tacizleri dün gece sosyal medyada ifşa oldu. Toptaş’la ilgili atılan bir tweet edebiyat dünyasında ‘me too’ hareketine dönüştü. 20’yi aşkın kadın Toptaş’la ilgili yaşadıkları taciz ve cinsel saldırıya varan olayları anlattı.

İddialarla ilgili konuşan yazar Hasan Ali Toptaş ise “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ TOPTAŞ KİMDİR?

Hasan Ali Toptaş, 1958 yılında Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokulu Denizli’nin ilçesi Baklan’da, liseyi Çal Lisesi’nde bitirdi. 1978’de başladığı Uşak Meslek Yüksekokulu’nda bir yıl okuyup bıraktı. 1981’de Çiv­ril Vergi Dairesi’ne veznedar, Sincan Vergi Dairesi’ne icra memuru, 1996’da Sincan Hazine Avukatlığında memur olarak çalıştı ve 2004 yılında emekli oldu.

İlk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği 1987'de, ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı 1990'da yayımlandı. Ölü Zaman Gezginleri adlı öykü dosyasıyla 1992 yılında Çankaya Belediyesi ile Damar edebiyat dergisinin düzenlediği yarışmada birincilik ödülü aldı.

Aynı yıl Sonsuzluğa Nokta adlı yayımlanmamış romanıyla Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon aldı ve Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı.

1994'te Gölgesizler adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. Hasan Ali Toptaş’ın Bin Hüzünlü Haz adlı romanı ise 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü.

Yazarın ayrıca Yalnızlıklar adlı şiirsel metinlerden oluşan bir kitabı, Kayıp Hayaller Kitabı adlı bir romanı, Ben Bir Gürgen Dalıyım adlı bir çocuk romanı, Harfler ve Notalar adlı bir deneme kitabı ve Uykuların Doğusu adlı bir romanı vardır. Toptaş'ın son romanı Heba, 2013 yılında yayımlanmıştır.

HASAN ALİ TOPTAŞ KİTAPLARI