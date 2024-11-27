Hasan Arat'ın istifası sonrası Beşiktaş'ın olası başkan adayları gündemde

Haber Merkezi

Son dönemde alınan kötü sonuçlar Beşiktaş'ı karıştırdı.

Geçtiğimiz hafta sonu kendi evinde Göztepe'ye 4-2'lik skorla kaybeden Beşiktaş'ta, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşüldü.

Hal böyle olunca hem Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un hem de siyah-beyazlı yönetimin geleceği tartışılmaya başlandı.

Dün gece saatlerinde ise siyah-beyazlı ekipte gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

ALINAN KÖTÜ SONUÇLARIN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İki ismin ardından Asbaşkan Onur Göçmez de bu sabah istifa etti.

Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

Beşiktaş, yoğun gündemin ardından istifalar sonrası olağanüstü toplandı.

Bu toplantıda asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve Göçmez, istifa kararından vazgeçirildi.

Bu kararın ardından İletişimden Sorumlu Yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.

GELEN SON İSTİFA BAŞKAN ARAT'TAN...

Zeybek'in ardından siyah-beyazlılar son olarak Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'ın görevine son verildiğini açıkladı.

Peş peşe gelen istifalar sonrası ne olacağı merak edilirken bu kez de yaşanan yeni bir gelişme dikkatleri üzerine çekti.

Alınan kötü sonuçların ardından görevden alınmalar ve istifaların art arda geldiği Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş. Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ancak, Arat’ın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam edeceği belirtildi.

SERDAR ADALI

Meydana gelen istifa sonrası gözler mayıs ayında yeniden seçime gidecek siyah-beyazlı başkan adaylarına çevrildi.

Bu isimlerden ilki ise bir önceki seçimlerde Arat ile yarışa giren Serdar Adalı...

Arat'ın istifası sonrası ne yapacağı merak edilen Adalı, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Beşiktaşlı taraftarlara seslendi.

Beşiktaş başkanlığı için hazır ve camianın emrinde olduğunu söyleyen Adalı, "Gelişmeleri takip ediyorum, Divan kurulu başkanımız ile de tüzük konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Mevcut yönetimin vereceği kararları izliyorum. Beşiktaş camiası rahat olsun, ben her zaman hazırım camiamızın emrindeyim. Hiç bir zaman sorumluluktan kaçmadım, bu saatten sonra da kaçmam." ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ

Diğer yandan Ahmet Nur Çebi yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Emre Kocadağ da Beşiktaş başkan adaylığı için ismi geçenlerden.

2020-21 sezonunda Beşiktaş'la Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanan yönetimde ikinci başkan olan Kocadağ, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Hasan Arat ile 'sütlaç' polemiği yaşamıştı.

Arat, "Birisi 'Borç 100 milyon arttı' diyor, aynı ekipten başkası bir hafta sonra '150 milyon dolar arttı' diyor. Bu sütlaç yapmaya benzemez!" derken Kocadağ, şu sözleri yanıt vermişti:

Bırakacak söylentilerinin dedikodu çıkmasına sevindim. Kendisine büyük vaatlerini yerine getirmek için istediği süreyi vermek gerekir. Başkalarının işlerini takip etmek yerine baba mesleğini onurla yapıyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değildir sütlaç yapmak. Hariçten gazel okuyanların Beşiktaş'ı yönetmeyi kolay sanması gibi. Sosyal medya ile gelip, iş yapanları silah gibi kullanıp şimdi şikâyet etmek olmaz. Sosyal medya bumerang gibidir, gün gelir kullananı vurur.

FİKRET ORMAN

Adalı ve Kocadağ'ın yanı sıra adaylık için adının konuşulduğu bir diğer isim ise Fikret Orman...

2012 ila 2019 yılları arasında siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yürüten Orman, Dolmabahçe Stadı'nın yeniden yapılışında görevdeydi.

Beşiktaş'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapan kadronun mimarlarından olan Fikret Orman, daha sonra görevi Ahmet Nur Çebi'ye devretmişti.

Orman son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen adaylık sorusuna cevap vermişti.

Orman, Beşiktaş'a gelmesi için bir sebep olması gerektiğini belirtmişti.

Orman şunları söylemişti:

Beşiktaşlıların şu anda bir başkanı var. Bana yapılan haksızlığı mevcut başkana yapmayın. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi Beşiktaş'a gelmem için bir sebep olması lazım. İlk geldiğimde bir sebep vardı. Ama ben arkadan iş çevirmem. Öyle trol ordularım yoktur. Yine gerekirse, sebep olursa gelirim ama arkadan iş çevirmem. Şu anda Beşiktaş'ın menfaati için Hasan Arat'ın hemen çıkıp sonraki seçimde adaylığını açıklaması lazım.



Hasan Arat başkanlığı Hüseyin Yücel'e bırakacak, devam etmeyecek gibi şeyler duyuyorum. Benim tanıdığım Hasan Arat böyle bir şey yapmaz. 2 sene Beşiktaş başkanlığı için çalışan adam, 1 senede havlu mu atar?