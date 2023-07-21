Hasan Basri Akdemir: CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile giderse Ankara ve İstanbul'u kaybeder Ensonhaber YouTube kanalında CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren gazeteci Hasan Basri Akdemir, CHP2nin Kılıçdaroğlu ile yerel seçimlere gitmesi durumunda büyük bir hüsran yaşayacağını vurguladı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aralarında imzalanan “gizli protokol”ün yankıları sürüyor.

Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Protokol, evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür” sözlerine muhalefet partilerinden tepkiler geldi.

Gündemin nabzı ise Ensonhaber'de yorumlanmaya devam ediyor.

Hasan Basri Akdemir kulis bilgilerini paylaştı

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programının konuğu gazeteci Hasan Basri Akdemir oldu.

Akdemir CHP'li isimlerle konuya dair konuştuğunu ve CHP'de ilerleyen süreçte neler yaşanabileceğini tek tek anlattı.

"CHP seçimlere Kılıçdaroğlu ile giderse Ankara ve İstanbul'u kaybeder"

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile yerel seçimlere giderse büyük hüsrana uğrayacağını söyleyen Akdemir şunları kaydetti:

Seçim mitinglerinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu biz Kılıçdaroğlu’nun dürüstlüğüne güveniyoruz diyorlardı bugün ne oldu o sözlere. Bu insanları hayal kırıklığına uğratmaya ne gerek vardı. Bu yerel seçimlere CHP Kılıçdaroğlu ile giderse Ankara, İstanbul, Mersin, Adana’yı kaybeder. Bu protokol metni CHP’nin diktatörlükle yönetildiğini gösteriyor.

"Kemal Bey’i günah keçisi yaptılar"

CHP kulislerinden önemli bilgileren paylaşan Hasan Basri Akdemir'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

CHP’den önemli bir ismi aradım, ben bunu kendilerinin sızdırdığını, tabana değişim dalgasını yaymak için böyle bir harekete bulunduklarını ifade etti. O toplantıda CHP’nin grup başkanı milletvekili belediye başkanı herkes orada sadece Kemal Kılıçdaroğlu yok. Değişim ekibi sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirmek istiyor. Kemal Bey’i günah keçisi yaptılar bu komedi.

"Kemal Bey garip, anlaşılamaz açıklamalarda bulundu"