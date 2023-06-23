Hasan Basri Akdemir Ensonhaber'e anlattı: 1 aydır grup kurmayı beceremediler Ensonhaber'in konuğu olan Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Deva, Saadet ve Gelecek partilerinin grup kurmak için görüştüklerini söyledi. Hasan Basri, "Bir aydır görüşme üzerine görüşme yapıyorlar, daha grup kurmayı beceremediler" diyerek kulis bilgisi paylaştı.

Seçimlerden önce Millet İttifakı paydaşları aldığı kararla İyi Parti haricinde milletvekili seçimlerine CHP listelerinden girdi.

Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimler CHP sıralarından Meclis'te kendilerine yer buldu.

CHP tabanının tepkisini çeken bu uygulama sonucu Deva 15, Saadet ve Gelecek Partisi de 10'a milletvekiliyle Meclis'e girdi.

Meclis'te yeni dönemin başlamasıyla birlikte Deva, Gelecek ve Saadet Partisi ortak grup kurma çalışmalarına başladı.

Ancak yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Ensonhaber'den yeni yayın: Hasan Basri Akdemir'den çarpıcı ifadeler

Ortak grup kurma planının suya düşmesinin nedeni merak edildi.

Hal böyle olunca seçim sürecinden bu yana siyasetin nabzını tutan Ensonhaber, konuyu mercek altına aldı.

YouTube kanalındaki canlı yayında Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtlayan gazeteci Hasan Basri Akdemir, muhalefetten önemli kulis bilgileri aktardı.

"Bir aydır görüşme yapılıyor, bir türlü grup kuramadılar"

Hasan Basri Akdemir, küçük ortakların grup kuramama çalışmasına değindi.

Akdemir, 3 partinin bir aydır görüşme yapsa da Meclis'te ortak grup kurmayı beceremediğini söyledi.

Akdemir, "Bir aydır görüşme üzerine görüşme yapıyorlar, daha grup kurmayı beceremediler." dedi.

"Gelecek Partili temsilciler aslında Saadet Partisi ile daha yakınız demeye başladı"

Sözlerine devam eden Akdemir ayrıca, "6'lı masada tek başına Davutoğlu kaldı ve grup kurmaya çalışıyor. Gelecek Partili temsilciler aslında Saadet Partisi ile daha yakınız demeye başladı. Saadet Partililerden bazıları buna sıcak bakıyor ama o masa da dağılır." ifadelerini kullandı.