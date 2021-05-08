Hasan Basri Kurt kimdir? KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un biyografisi..

Hasan Basri Kurt, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına atandı. Bunun üzerine Hasan Basri Kurt'un biyografisi merak konusu oldu. Peki Hasan Basri Kurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 08 Mayıs 2021 Tarihli ve 31478 Sayılı Resmi Gazete'de, çok sayıda Atama Kararı yer aldı.

Bu kararlara göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Kurt atandı.

Bu gelişmenin ardından ''Hasan Basri Kurt kimdir? KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Peki, Hasan Basri Kurt kimdir? İşte, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'un biyografisi...

HASAN BASRİ KURT KİMDİR?

20 Nisan 1978 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Hasan Basri Kurt, Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde farklı kademelerde yönetici olarak çalışmıştır.

İBB iştiraki olan Sağlık A.Ş. bünyesinde sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Sosyal Hizmetler Projeleri Müdürü ve Proje Koordinasyon Müdürü olarak görev almış ve bu süreçte Evde Bakım, Kadın Sağlığı ve Engelliler başlıklarında çeşitli projeler yönetmiştir. İhtiyaç sahiplerinin doğrudan marketlerden alışveriş yapmasını sağlayan Sosyal Yardım Kuponu projesine liderlik etmiştir.

Bilişim, gıda ve inşaat alanlarında serbest girişimci olarak değişik şirketlerde kurucu ortaklık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25. ve 26. Dönem, Ak Parti Samsun Milletvekili olarak görev yapmıştır.

TBMM’de Dışişleri Komisyonu Katip Üyeliğinin yanı sıra AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Milletvekilliği sürecinde, özellikle Balıkçılık ve Medikal sektörlerine yönelik çalışmalarda bulunan Kurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü iken, 8 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Atama Kararıyla KOSGEB Başkanlığı'na atanmıştır.

İngilizce bilen 43 yaşındaki Hasan Basri Kurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.