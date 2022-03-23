Akademisyen Hasan Basri Yalçın, nükleer silaha sahip ülkelerin caydırıcılıklarının en üst seviyede olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin de nükleer silah geliştirmesi gerektiğini belirtti.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi'nde Ukrayna-Rusya savaşı konuşuldu.

RUSYA'NIN ÇEKTİĞİ "NÜKLEER SİLAH" KARTI TARTIŞILDI

Programda Rusya'nın yeniden "gerekirse nükleer silaha başvururuz" söylemlerine yer vermesi tartışılırken, Türkiye'nin de bir nükller güç olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Hasan Basri Yalçın: Türkiye nükleer silah sahibi olmalı - VİDEO

"TÜRKİYE DE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMALI"

Programın konuklarından akademisyen yazar Hasan Basri Yalçın, nükleer silaha sahip ülkelerin bunları kullanmak durumunda olmadıklarını, ama caydırıcılıklarının had safhada olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin bir tek eksiği kaldı; nükleer silah sahibi olan ülkeler listesine girmeliyiz. Zaten nükleer silah sahibi olursanız kullanmazsınız, size karşı da kullanılamaz."





"NÜKLEER SİLAH, SOPA YEMEYE BENZEMEZ"

Programın diğer konuklarından gazeteci Melik Yiğitel de muzip üslubuyla şunları söyledi:

“Mesela Başak hanım tekvando biliyor ama savunma dışında kullanmıyor.”

Başak Şengül de gülerek, “Salon dışında kullanmıyoruz” dedi.

Hasan Basri Yalçın da “Nükleer silah da sopa yemeye benzemez. Sopanın acısı geçer ama nükleer silaha dokunduğunuzda yok olacağınızı biliyorsanız, herhalde dokunamazsınız” ifadelerini kullandı.