Hasan Bitmez, son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partili Bitmez için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bitmez, yoğun katılımın olduğu törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AA & Ensonhaber

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştı.

Bitmez, burada kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Milletvekili Bitmez, tedavi altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bitmez'e son görev

Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bitmez, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye TBMM'de ortak grup kuran Gelecek ve Saadet partilerinden milletvekilleri ile Bitmez'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, cenaze töreninden paylaştığı fotoğrafa, "Biz iyi bir insan olduğuna şahidiz. Biz razıydık, Allah da razı olsun. Mekanı cennet olsun." notunu düştü.

Hasan Bitmez kimdir

Giresun'da 1969'da dünyaya geldi. Yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.